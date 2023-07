Camera ghi cảnh tên trộm nhảy lò cò đi gây án

Chiều 19/7, Công an huyện Bến Lức (Long An) xác định Nguyễn Minh Tiến (39 tuổi, ngụ xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An) là người trộm máy hàn điện nên tạm giữ để điều tra. Tiến làm nghề lao động tự do.

Camera ghi cảnh Tiến đi trộm cắp khi chân vẫn còn bó bột

Sáng 18/7, camera của gia đình anh Nguyễn Tuấn Khanh (22 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) ghi nhận có người đàn ông chạy xe máy vào hẻm. Đi qua khỏi nhà anh Khanh chừng 20m, người này dừng lại khá lâu để quan sát xung quanh.

Thấy vắng người qua lại, Tiến quay đầu xe để vào cổng nhà anh Khanh.

Sau hồi ngó nghiêng, Tiến nhảy lò cò từng bước đến khu vực máy hàn điện. Ông ta cầm máy hàn điện rồi lên xe máy xe vọt đi.

Thời điểm gây ra vụ việc, Tiến đang bị thương ở chân, phải bó bột.