Ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng đột nhập Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, cạy két sắt lấy đi hơn 600 triệu đồng.

Các đối tượng gồm: Trần Văn Điệp (SN 1964, quê tỉnh Nghệ An, thường trú tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) và Đặng Văn Ngọc (SN 1968, quê quán tỉnh Nam Định, thường trú xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Lâm trường Kiến Giang, nơi từng bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt lấy đi số tiền hơn 600 triệu đồng (Ảnh: Tiến Thành).

Trước đó vào rạng sáng 25/6, Lâm trường Kiến Giang bị kẻ gian đột nhập, cạy két lấy đi số tiền hơn 617 triệu đồng.

Qua thu thập chứng cứ, Công an Quảng Bình nhận định, các vụ trộm két sắt xảy ra trên địa bàn và một số tỉnh, thành miền Trung đều cùng một đối tượng gây ra. Sau khi nhận báo cáo, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Quảng Bình phối hợp các Cục nghiệp vụ, lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian truy lùng, mới đây, lực lượng công an đã bắt được Trần Văn Điệp khi đối tượng đang đẩy xe quần áo đi bán dạo trên đường phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đồng bọn của Điệp là Đặng Văn Ngọc cũng sa lưới ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Điệp khai nhận đã cùng Ngọc gây ra hơn 100 vụ trộm két sắt khắp các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Đối tượng Trần Văn Điệp (trái) và đối tượng Đặng Văn Ngọc (Ảnh: Công an Quảng Bình).

Cả 2 không có chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Chúng đóng vai là người đi bán quần áo dạo, bấm móng tay, tăm bông… rồi đến công sở, chùa chiền, xí nghiệp, lâm đường, hay các nông trường… để tìm cách trộm cắp.

Sau khi xác định mục tiêu, Điệp và Ngọc tìm mua các vật dụng cần thiết, phương tiện và lên kế hoạch trộm cắp. Sau khi trộm cắp, chúng thoát ngay khỏi tỉnh, thành vừa gây án; đến tỉnh, thành khác bán tài sản, chia nhau tiền và mỗi người đi một nơi, không động tĩnh gì.

Các đối tượng còn cho biết, khi cùng nhau đi trộm cắp, cả 2 đã chuẩn bị trước một lọ thuốc độc và hứa với nhau, nếu một trong 2 bị bắt, người còn lại sẽ tự tử.

Được biết Điệp có quá khứ bất hảo, ngay từ những năm 9-10 tuổi đã lang thang trộm cắp vặt trên đường phố, liên tục đi tù với 3 tiền án về tội Trộm cắp.

Năm 1985, khi chấp hành xong án phạt tù, Điệp không trở về địa phương tìm con đường phục thiện mà bắt đầu thay hình đổi dáng, thay tên đổi họ rồi cùng Đặng Văn Ngọc rong ruổi khắp nơi hành nghề trộm cắp tài sản.