Cái kết của hai thiếu niên giật dây chuyền ngày mùng 1 Tết ở TPHCM

Ngày 14/2, Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ T.K.C. và V.V.K. (cùng 16 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Khoảng 13h30 ngày 10/2 (mùng 1 Tết), bà N.T.L.T. (58 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy chạy trên đường Lê Đức Thọ, đoạn qua phường 15, quận Gò Vấp. Khi đến trước bãi đất trống trên đường này, bà T. bị 2 thiếu niên đi chung xe máy áp sát, giật dây chuyền rồi bỏ chạy. Nạn nhân trình báo công an ngay sau đó.

Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận Gò Vấp phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương truy bắt đối tượng gây án, với quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự để người dân an tâm đón Tết.

Hai thiếu niên giật dây chuyền của người dân sa lưới (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24h lực lượng chức năng đã xác định được 2 kẻ gây án. Đến 7h30 ngày 12/2, Công an quận Gò Vấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đưa 2 đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, C. và K. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đang khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.