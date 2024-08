Cách tuyên án "lạ" vụ liên quan công ty của Sơn Tùng M-TP

Chiều 15/8, TAND TPHCM mở phiên họp giải quyết yêu cầu hủy quyết định trọng tài theo yêu cầu của Công ty cổ phần M-TP Talent (trụ sở tại quận 7, TPHCM). Bên liên quan trong vụ việc này là Công ty TAD Global Việt Nam (gọi tắt là Công ty TAD).

M-TP Talent do ông Nguyễn Thanh Tùng (được biết đến với nghệ danh Sơn Tùng M-TP) làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Các đương sự xin đứng kế bên chủ tọa đọc bản án nhưng không nghe được. (Ảnh: T.M.).

Theo nội dung vụ việc, ngày 31/3/2022, Công ty TAD ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ và cấp quyền sử dụng hình ảnh với Công ty M-TP Talent, tổng giá trị hơn 25 tỷ đồng, thời hạn 1 năm.

Theo đó, ca sĩ Sơn Tùng M-TP tham gia sản xuất tạo ra các nội dung kỹ thuật số và sử dụng nội dung này trên nền tảng vũ trụ ảo RACA. Công ty TAD sẽ tạo ra vùng đất của nghệ sỹ Sơn Tùng M-TP trên nền tảng RACA bao gồm nhân vật ảo, hình đại diện ảo và các vật phẩm ảo.

Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty TAD đã thanh toán 100% phí dịch vụ. Tháng 5/2022, do Sơn Tùng bị xử phạt hành chính vì MV There's no one at all, Công ty TAD không muốn thực hiện các hạng mục công việc trong khoảng thời gian tiếp theo.

Các hạng mục chưa hoàn thành bao gồm tham dự 1 buổi ghi hình biểu diễn, quay và đăng bài trên mạng xã hội với tổng giá trị khoảng 6,2 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2023, trong lúc các bên đang chuẩn bị thực hiện các công việc còn lại để thanh lý hợp đồng, Công ty M-TP Talent tuyên bố từ chối thực hiện với lý do hợp đồng đã hết hạn.

Từ đây, Công ty TAD đã khởi kiện M-TP Talent tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

Sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng trọng tài tuyên buộc Công ty M-TP Talent phải trả cho Công ty TAD là gần 6 tỷ đồng.

Cho rằng phán quyết trọng tài vi phạm các nguyên tắc cơ bản pháp luật, Công ty M-TP Talent đã có đơn đề nghị tòa án hủy phán quyết trọng tài.

Tại phiên họp chiều nay, bên người yêu cầu cho rằng Hội đồng trọng tài vi phạm các nguyên tắc cơ bản, không tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Đồng thời, đại diện Công ty M-TP Talent cho rằng phán quyết trọng tài có phần cảm tính khi xét mức độ lỗi. Từ đó, công ty này đề nghị Hội đồng phiên họp tuyên hủy phán quyết trọng tài.

Ngược lại, Công ty TAD trình bày nhiều vấn đề chứng minh phán quyết trọng tài là phù hợp với nguyên tắc pháp luật, đề nghị tòa bác đơn yêu cầu của Công ty M-TP Talent.

Phát biểu quan điểm, đại diện VKS nhận định quyết định trọng tài là phù hợp, không cảm tính nên đề nghị tòa bác đơn yêu cầu của Công ty M-TP Talent.

Tuy nhiên, phần nội dung phán quyết của HĐXX thì không một ai trong phòng xử nghe rõ do chủ tọa phiên tòa tuyên đọc quá nhỏ.

Trong quá trình tuyên đọc phán quyết, luật sư của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 2 lần ý kiến với HĐXX rằng họ không nghe thấy gì nhưng không được HĐXX xem xét. Sau 2 lần đề nghị không được, cả 2 bên xin lên đứng cạnh bàn thư ký nhưng cũng đành "bó tay".

Đáng chú ý, phòng xử được bố trí hệ thống âm thanh nhưng chủ tọa không sử dụng.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi tuyên xong, một thành viên của HĐXX cho biết là chủ tọa phiên tòa bị viêm họng nên đọc nhỏ, nội dung chính là tòa chấp nhận yêu cầu tuyên hủy phán quyết trọng tài của Công ty MT-P Talent.

Ngay khi tòa tuyên án, người đại diện ủy quyền cho Công ty TAD cho biết khá sốc với phán quyết trên vì đi ngược với diễn biến và đề nghị của VKS. Đồng thời, người này cho rằng bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã mất nhiều thời gian theo đuổi vụ sự việc nhưng kết quả không như mong đợi.

Ngoài ra, phía Công ty TAD cho rằng sẽ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để khởi kiện Công ty M-TP Talent ra TAND quận 7.