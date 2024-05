Các bị can trong đại án đăng kiểm đã khắc phục bao nhiêu tiền?

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Tham ô tài sản; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can là lãnh đạo Cục đăng kiểm, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Chi cục đăng kiểm bị cáo buộc vì vụ lợi, động cơ cá nhân đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ; ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, tính mạng của người dân. Các bị can cùng thống nhất chỉ đạo các đăng kiểm viên cấp dưới nhận tiền từ các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi, điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật...

Ông Đặng Việt Hà tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Đồng thời, quá trình điều tra truy tố còn phát hiện hành vi của các bị can tại Công ty TNHH Việt Nét đưa hối lộ khi cung cấp các dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm nhằm được thắng thầu trái quy định.

Trong số 254 bị can, ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1/2014 đến tháng 7/2021) bị truy tố tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Bị can Trần Kỳ Hình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Bị can Đặng Việt Hà chịu trách nhiệm về hành vi nhận hối lộ số tiền hơn 40 tỷ đồng, trong đó ông Hà hưởng lợi hơn 8,5 tỷ đồng và 113.000 USD.

Đến nay, các bị can tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính tổng cộng hơn 46 tỷ đồng (trong đó gồm giao nộp hơn 7,8 tỷ đồng trong giai đoạn truy tố) và 113.000 USD.

Vụ án có số lượng hồ sơ lớn với hơn 286.070 bút lục và sự tham gia bào chữa của 215 luật sư.

Theo Viện kiểm sát, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế có quy mô đặc biệt lớn và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý Nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới và phương tiện thủy nội địa xảy ra trong thời gian dài mang tính hệ thống.

Hành vi sai phạm diễn ra từ các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, các chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, đến Phòng kiểm định xe cơ giới, phòng tàu sông và đơn vị quản lý cao nhất là Cục đăng kiểm Việt Nam.

Đồng thời, quá trình điều tra cơ quan tố tụng còn phát hiện việc có hành vi đưa hối lộ đấu thầu khi cung cấp các dây chuyền kiểm định xe cơ giới tại nhiều trung tâm khác và đã được Công an TPHCM chuyển xử lý theo thẩm quyền.