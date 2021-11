Cả tin giao xe máy cho người lạ, cụ già còng lưng đẩy xe lôi đi báo án

Dân trí Đợi mãi không thấy thanh niên mượn xe máy đi mua xăng quay lại, cụ ông mới tá hỏa biết mình bị lừa, liền đi báo án.

Ngày 29/11, Thượng tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Dương (SN 1994, trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thế Dương bị công an bắt giữ ngay trong ngày, khi đang đưa chiếc xe của cụ H. đi sửa (Ảnh: Q.V).

Sáng 25/11, cụ H.Đ.H. (SN 1954, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đẩy một chiếc xe máy gắn xe lôi tự chế vào trụ sở Công an xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) trình báo. Theo trình bày của cụ H., sáng cùng ngày, khi đang điều khiển xe máy (loại xe tay ga) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 48D, đoạn qua xã Quỳnh Vinh, cụ ông thấy một nam thanh niên đang loay hoay bên chiếc xe máy kéo theo xe lôi tự chế.

Nam thanh niên vẫy tay báo cụ H. dừng xe và trình bày hết xăng, mong ông cụ cho mượn xe máy để đi mua xăng. Thấy nam thanh niên trình bày nhà ở tận huyện Nghĩa Đàn, lại thấy anh này để lại xe máy, sẵn tính thương người nên ông H. cho mượn chiếc tay ga của mình.

Tuy nhiên, chờ mãi không thấy thanh niên này quay lại, cụ ông mới tá hỏa biết mình bị lừa, liền đẩy chiếc xe máy hết xăng cùng xe lôi đi trình báo.

Chiếc xe máy cũ và xe lôi tự chế Dương để lại hiện trường "làm tin". Khi biết bị lừa, cụ H. phải đẩy xe đến công an trình báo (Ảnh: Q.V).

Chiều cùng ngày, Công an xã Quỳnh Vinh phối hợp Công an thị xã Hoàng Mai bắt giữ Nguyễn Thế Dương - người chiếm đoạt chiếc xe tay ga của cụ H.

Làm việc với công an, Dương khai nhận, thấy ông H. thật thà nên nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của nạn nhân. Sau khi ông H. cho mượn xe, Dương chạy thẳng về nhà nhưng giữa đường xe chết máy, phải vào một quán ven đường để sửa. Tuy nhiên, do không có tiền trả nên chủ cửa hàng giữ chiếc xe máy lại.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đã thu hồi tang vật vụ án, trao trả cho người bị hại và đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thế Dương theo quy định.

Hoàng Lam