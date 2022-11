Cá độ bóng đá bị xử lý như thế nào?

Luật sư Nguyễn Công Tín - Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết, giải bóng đá thế giới World Cup 2022 đang diễn ra được xem là cao điểm của nạn cá độ bóng đá. Mới đây, khi World Cup mới diễn ra được vài ngày, Bộ Công an đã phá được đường dây cá độ qua mạng gần 30.000 tỷ đồng.

Theo luật sư Tín, đã có một số vụ việc như nợ nần chồng chất, nhảy cầu, tự tử vì cá cược bóng đá, đánh bạc. Việc nợ nần do cá độ là một trong những điều kiện làm gia tăng các tội phạm về trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo… mang lại nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. Do đó, luật sư khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia vào nạn cá cược bóng đá, đánh bạc.

Cá độ bóng đá sẽ bị xử lý ra sao? Người tham gia cá độ bóng đá sẽ phải chịu sự trừng phạt như thế nào?

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Công Tín cho hay, cá độ bóng đá nhằm mục đích ăn thua bằng tiền hay hiện vật là một trong những hình thức của hành vi đánh bạc trái phép. Người có hành vi đánh bạc trái phép, tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Luật sư dẫn chứng, tại điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định, người có hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được, thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc, cụ thể:

Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được, thua bằng tiền hay hiện vật thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

Tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; Tiền hoặc hiện vật dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc; hoặc đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, gá bạc chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Ngoài ra, người tham gia đánh bạc, cá độ, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm.

Cũng theo luật sư Tín, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Trước đó, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an TPHCM, Công an Đồng Nai, triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng với số tiền giao dịch 30.000 tỷ đồng.

Công an đã bắt giữ 14 người và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cục Cảnh sát hình sự xác định, đường dây cá độ này thực hiện qua các trang mạng "bong88" và "Agbong88", do nhóm người trong nước tổ chức, điều hành.

Nhóm này chia nhiều cấp độ quản lý khác nhau, hoạt động rộng khắp các tỉnh thành, phân chia nhiều tài khoản để giao trang cho các đại lý cấp dưới, cho khách đánh bạc.