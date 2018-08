Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen Công an tỉnh Bình Định và Phú Yên

Ngày 31/08, tin từ Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Bình Định và Công an tỉnh Phú Yên về việc bắt giữ 1 đối tượng phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Đối tượng Lê Quốc Bình bị cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân vượt biên vào Việt Nam cùng số vũ khí "nóng".

Nội dung thư nêu rõ: Ngày 28/8, Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ đối tượng Lê Quốc Bình, là thành viên của tổ chức “Việt Tân” nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam; thu giữ 9 khẩu súng các loại, 500 viên đạn và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động chống chính quyền.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng khủng bố, phá hoại của Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên trong thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2/9.

Chiến công của Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Số vũ khí "nóng" cơ quan điều tra thu giữ của Lê Quốc Bình (ảnh Bộ Công an).

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của Công an 2 tỉnh. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Mong Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Phú Yên phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, chiều 30/8, các lực lượng Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định đã tiến hành khám xét nơi ở đối tượng Lê Quốc Bình (sinh năm 1974) tại số nhà 46, đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Lê Quốc Bình ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chiều qua (30/8).

Khám xét nơi ở của Bình, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 súng quân dụng, 7 súng hơi, 18 viên đạn cùng 8 hộp đạn với tổng số đạn lên đến 500 viên; nhiều ống ngắm súng; một còng số 8 và cả quân phục quân đội; một xe mô tô 300cc cùng máy ảnh, thẻ nhớ, nhiều linh kiện của súng cùng nhiều tài liệu có nội dung phản động, chống phá Nhà nước Việt Nam...

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định điều tra mở rộng.

Doãn Công