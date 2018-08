Bắt đối tượng khủng bố cùng nhiều vũ khí “nóng”

Đối tượng Lê Quốc Bình bị cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân vượt biên vào Việt Nam cùng số vũ khí "nóng".

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, tối 28, rạng sáng ngày 29/8, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối tượng Lê Quốc Bình (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân, từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo nhiều vũ khí nhằm hoạt động khủng bố, phá hoại.

Số vũ khí "nóng" cơ quan điều tra thu giữ của Lê Quốc Bình.

Khám xét người, nơi ở của đối tượng, Công an tỉnh Bình Định thu giữ 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn các loại; 1 xe mô tô phân khối lớn (nhãn hiệu Honda, dung tích 300cc) cùng nhiều tài liệu có nội dung phản động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Quốc Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định điều tra mở rộng.

Tuấn Hợp