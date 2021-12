Bộ Công an thông tin kết quả điều tra bước đầu về các nghệ sĩ làm từ thiện

Dân trí Chiều 28/12, tại cuộc họp báo về kết quả công tác năm 2021, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ công an đã thông tin bước đầu kết quả điều tra việc các nghệ sĩ làm từ thiện.

Cuộc họp báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2021 do Bộ Công an tổ chức. Tại cuộc họp, báo giới đề nghị Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu về các tố cáo liên quan việc kêu gọi từ thiện của các nghệ sĩ.

Trao đổi về nội dung này, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, trong thời gian từ tháng 5/2021 đến nay, trên các trang mạng xã hội liên tiếp đưa tin phản ánh về tình hình các cá nhân kêu gọi từ thiện. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C02 đã vào cuộc điều tra, ngoài mạng xã hội, một số trường hợp gửi đơn tố cáo một số cá nhân chiếm đoạt tiền từ thiện.

Quá trình làm việc với trường hợp tố cáo, C02 xác định, những cá nhân này có gửi tiền làm từ thiện (từ 100.000 đến 200.000 đồng) qua các thông tin kêu gọi trên mạng xã hội và làm đơn lên Bộ Công an phản ánh việc tiền bị chiếm đoạt. Sau khi nhận đơn, C02 đã kết hợp với ngân hàng, địa phương bị bão lũ xác định các cá nhân có kêu gọi từ thiện, huy động tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt công khai tài khoản, số tiền thu/chi.

"Qua xem xét tài khoản của các cá nhân này, chúng tôi xác định số tiền vào còn ít hơn so với lượng tiền mà cá nhân đã phát cho người dân các tỉnh. Đến nay C02 đã tổng hợp, trao đổi với phía Viện kiểm soát, tiếp tục xác minh một số nội dung khác. Đến 15/1, hết hạn xử lý vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể đến các cơ quan báo chí", đại diện C02 nói.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng (49 tuổi, ở Quận 1, TPHCM) đã liên tục livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội để nói về việc kêu gọi, quyên góp tiền làm từ thiện của các nghệ sĩ, ca sĩ, như: Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành,...

Phản ứng với những thông tin bà Hằng nêu ra, nghệ sĩ Hoài Linh sau đó cũng sử dụng kênh Youtube cá nhân để giải thích việc chậm giải ngân số tiền 14 tỷ đồng mà anh kêu gọi từ thiện. Lý do đưa ra là vì dịch bệnh, bận việc nên chưa đi trao tiền được.

Cũng giống như Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Trấn Thành lần lượt lên tiếng khi bị cho là đã thiếu minh bạch thu - chi trong hoạt động kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện.

Khoảng tháng 8/2021, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ video anh trực tiếp phản bác tin đồn nhận được 98 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ trong khi chỉ giải ngân 1,8 tỷ đồng. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, đó là thông tin sai sự thật.

Đến lượt Trấn Thành, chiều 7/9, nghệ sĩ này công khai 1.000 trang sao kê có dấu đỏ của ngân hàng để làm sáng tỏ số tiền hơn 9 tỷ đồng trong tài khoản sau khi bị bà Phương Hằng "nhắc tên".

Chiều 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên cũng có mặt tại ngân hàng, livestream việc sao kê tài khoản đã sử dụng để nhận tiền quyên góp từ thiện hỗ trợ người dân miền Trung. Công Vinh cho biết, tính từ thời điểm đứng ra kêu gọi đến khi kết thúc chuyến từ thiện (13/10/2020 - 23/11/2020), số tiền trong tài khoản mà họ nhận được là hơn 177 tỷ đồng.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên bác bỏ thông tin dùng nhiều tài khoản kêu gọi từ thiện.

Không dừng lại ở việc "livestream giải trình", các nghệ sĩ, ca sĩ nói trên đã làm đơn tố cáo bà Phương Hằng vu khống. Trong đó, đơn tố cáo bà Hằng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được Công an TPHCM chuyển Công an tỉnh Bình Dương giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan đến các sự việc trên, tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra chiều 2/10/2021, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng đã xác nhận, Bộ Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm và tin báo liên quan đến một số cá nhân có hoạt động gây quỹ quyên góp từ thiện thời điểm xảy ra bão lũ miền Trung năm 2020.

Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin. Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.

Nguyễn Dương