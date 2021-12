Bộ Công an nói về thông tin ông Nguyễn Đức Chung đến tòa bằng xe 7 chỗ

Dân trí Tại phiên xử ngày 10/12, bị cáo Nguyễn Đức Chung được đưa đến TAND TP Hà Nội bằng xe 7 chỗ. Chánh Văn phòng Bộ Công an giải thích, đây là xe công vụ, sử dụng đúng quy định pháp luật.

Tại cuộc họp chiều 28/12/2021 của Bộ Công an, một vấn đề được nêu ra là, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc mua chế phẩm Redoxy 3C làm sạch ao hồ ở Hà Nội diễn ra ít ngày trước, vì sao ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) lại được áp giải đến TAND TP Hà Nội bằng xe ô tô 7 chỗ mà không phải xe đặc chủng dành cho can phạm như thông lệ? Việc ông Chung đi xe 7 chỗ đến tòa là trường hợp ngoại lệ hay có thể hiểu, nếu có điều kiện, bị can có thể thuê xe chở từ trại giam đến nơi xét xử?

Trả lời câu hỏi trên, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, trong phiên tòa nói trên, ông Nguyễn Đức Chung được áp giải đến tòa án bằng xe công vụ và hoạt động này thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại cuộc họp báo.

Ngoài vụ án nói trên, ông Nguyễn Đức Chung hiện cũng đang bị TAND TP Hà Nội xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", với cáo buộc giúp Nhật Cường trúng gói thầu số hóa, trị giá 42 tỷ đồng. Phiên tòa được mở từ 27/12, dự kiến kéo dài đến ngày 31/12.

Đây là vụ án thứ 3 của ông Chung. Trước đó, ngày 11/12/2020, ông Chung bị phạt 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Ngày 13/12 vừa qua, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận bản án thứ 2, hình phạt 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyễn Dương