Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty chứng khoán Trí Việt.

Còn sơ hở, thiếu sót trong quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán

Trong phần kiến nghị của bản kết luận này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết: Qua công tác điều tra, xử lý vụ án trên, thấy một số sơ hở, thiếu sót trong quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, việc mở tài khoản chứng khoán dễ dàng, không kiểm soát nên các đối tượng đã lợi dụng thuê, nhờ người khác mở tài khoản để sử dụng các tài khoản này mua, bán tạo cung cầu giả, đẩy giá lên cao để thu lợi bất hợp pháp.

Việc kiểm soát vay vốn theo hình thức vay hợp tác đầu tư còn nhiều sơ hở, pháp luật chưa kịp điều chỉnh, các đối tượng đã lợi dụng công ty chứng khoán và công ty thứ 3 để lách luật ký hợp đồng cho khách hàng vay (dưới dạng hợp tác đầu tư/hình thức góp vốn khác) với lãi suất hưởng cố định để thu lợi. Từ đó các đối tượng có nguồn tiền giao dịch, mua bán, đẩy giá, thao túng tăng thanh khoản các mã cổ phiếu "rác", thu lời bất chính.

Bộ Công an kiến nghị 1 số điện thoại, email chỉ mở 1 tài khoản chứng khoán. (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Theo kết luận, tội phạm thao túng thị trường chứng khoán diễn ra rất tinh vi, có tính tổ chức, gây ảnh hưởng và thiệt hại rất lớn đến nhà đầu tư và chính sách quản lý nhà nước đối với thị trường tài chính nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự đang quy định mức hình phạt liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán còn rất thấp (phạt tiền cao nhất là 4 tỷ đồng, hình phạt tù cao nhất là 7 năm tù; hình phạt tiền bổ sung cao nhất là 250 triệu đồng) không đảm bảo sự răn đe, phòng ngừa;

Việc thiếu kiểm soát hoạt động mạng xã hội, để các đối tượng lợi dụng thành lập các hội, nhóm kín để hô hào, kích động, lôi kéo nhà đầu tư để điều khiển và thao túng thị trường, thu lợi bất chính. Hành vi này đã gây hại cho các nhà đầu tư do bị lôi kéo và thiếu thông tin;...

Từ thực trạng trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật (Bộ luật Hình sự, Luật Chứng khoán, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành) liên quan đến hoạt động thị trường chứng khoán để bịt kín sơ hở, bất cập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn kiến nghị tăng hình phạt, tăng mức răn đe và phòng ngừa chung theo hướng: Tăng hình phạt, tăng mức xử phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán; Quy định mỗi số điện thoại/email chỉ được sử dụng để mở duy nhất một tài khoản chứng khoán/công ty chứng khoán;

Quy định chặt chẽ hơn về điều kiện, quy trình, hạn mức, tỷ lệ cho vay đối với các mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát, có thanh khoản thấp, không thuộc diện cho vay Margin đối với công ty chứng khoán và công ty tài chính; Quy định giải pháp kỹ thuật để kiểm soát giao dịch của các cổ đông nội bộ theo hướng gắn trách nhiệm kiểm soát cho công ty chứng khoán chỉ cho phép cổ đông nội bộ giao dịch khi đã công bố thông tin đúng quy định;

"Nghiêm cấm người nội bộ bình luận về giá cổ phiếu của doanh nghiệp mà họ đang quản lý và quy định chế tài xử lý nghiêm khắc;...", kết luận nêu.

Kịch bản "thổi giá" cổ phiếu, thu lời bất chính 154 tỷ đồng

Như đã đưa tin, trong kết luận điều tra bổ sung vụ án nói trên, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can, tăng 3 người so với kết luận điều tra lần trước. Các bị can gồm Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land); Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt - Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trí Việt);

Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt); Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding); Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng nguyên là Phó Tổng Giám đốc Louis Holding; Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trí Việt.

Từ trái qua phải, các bị can: Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh, Lê Thị Thùy Liên. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Theo kết luận, năm 2020 - 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings.

Bị can Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty. Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư - doanh nghiệp yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết. Người này còn mua cổ phiếu mã TGG của Công ty Cổ phần Trường Giang với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Tiếp đến, Đỗ Thành Nhân thực hiện hành vi thao túng, thổi giá các mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính. Bị can đã chỉ đạo nhân viên, người thân mở tài khoản chứng khoán, chuyển lại cho mình.

Để có tiền mua bán, khớp lệnh, Đỗ Thành Nhân vay của Công ty quản lý tài sản Trí Việt. Sau đó, bị can Đỗ Đức Nam chỉ đạo nhân viên của Trí Việt thực hiện khớp lệnh mua, bán chéo các mã BII và TGG cho nhóm tài khoản của Đỗ Thành Nhân.

Việc này tạo cung cầu giả tạo, khiến các nhà đầu tư nhầm tưởng 2 cổ phiếu này tăng trưởng tốt. Để lôi kéo người mua cổ phiếu, bị can Nhân còn lập nhóm "Louis Family" trên mạng xã hội với 10.000 người tham gia.

Đỗ Thành Nhân hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần để các nhà đầu tư mua vào. Bằng cách trên, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ phiếu, còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 - 10/2021, cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đó, nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 154 tỷ đồng.

Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt - Phạm Thanh Tùng bị xác định là người giám sát, chỉ đạo công việc hàng ngày của Chứng khoán Trí Việt và Công ty quản lý tài sản Trí Việt.

Nếu không có sự đồng ý của Tùng thì Nhân và Nam không thể có nguồn tiền để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Riêng công ty quản lý tài sản Trí Việt của Tùng đã thu lợi bất chính hơn 14 tỷ đồng. Phạm Thanh Tùng bị cơ quan điều tra đánh giá chưa thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội, cần phải xử lý nghiêm.