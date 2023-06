Bộ Công an khen Công an Hải Dương phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng

Ngày 12/6, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Hải Dương trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng nhanh chóng bắt 2 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng.

Thư khen nêu rõ, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Hải Dương trong việc thực hiện phương án nghiệp vụ số 06 về xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội.

Đồng thời, chiến công trên đã phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực, hiệu quả giữa công an các địa phương với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Bộ Công an. Thành tích này đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, phòng ngừa, răn đe tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Hải Dương. Đồng thời đề nghị Công an Hải Dương tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi), cùng ở xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng về tội Giết người, Cướp tài sản.

Đại tá Bùi Quang Bình tặng thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương (Ảnh: Xuân Mai).

Như đã đưa tin, khoảng 20h tối 7/6, khi anh Nguyễn Đăng Ninh (Trưởng Công an xã Tuấn Việt, Kim Thành - Hải Dương) đang trông tiệm vàng Đức Nam của gia đình tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, Kim Thành, Hải Dương, thì có 2 đối tượng đi xe máy xông vào cửa hàng.

Một đối tượng chĩa súng về phía anh Ninh đe dọa khống chế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Thời điểm đó, anh Ninh hô hoán, chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng.

Đối tượng cầm súng bắn về phía anh Ninh làm anh này bị trúng 2 viên đạn (1 viên vào dưới ngực trái, 1 viên vào đùi trái). Sau đó hai đối tượng bỏ lại mô tô, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Anh Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng. Hiện sức khỏe anh Ninh đã ổn định.

Sau khi nhận được tin báo, Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Thượng tá Bùi Đức Tài - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an, trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Sau gần 8 giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp, đến sáng 8/6, được sự phối hợp của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương có liên quan và quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng bắt được 2 nghi phạm Đạt và Doanh nói trên.

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 1 súng côn quay (trong súng có 5 viên đạn) và các đồ vật có liên quan đến vụ việc cướp tài sản.

Để kịp thời động viên các lực lượng trực tiếp tham gia trong việc điều tra, xác minh, phối hợp truy bắt đối tượng, sáng 8/6, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Huyện ủy, UBND huyện Kim thành tổ chức trao thưởng cho các lực lượng này.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao hơn 200 triệu đồng tặng các đơn vị tham gia phá án gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Công an huyện Kim Thành, Công an xã Đồng Cẩm và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng thưởng 30 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Tiên Lãng và Công an xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Ông Lê Quang Dũng, Bí thư Huyện ủy Kim Thành trao phần thưởng tặng đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá nhanh vụ cướp tiệm vàng nói trên.