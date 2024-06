Bộ Công an: Có tình trạng thuê xếp hàng mua vàng "bình ổn" tại Hà Nội

Ngày 30/6, Bộ Công an cho biết Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tình trạng thuê xếp hàng để mua vàng do các Ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.

Theo Bộ Công an, trước đó, khi Ngân hàng Nhà nước thông qua 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bán vàng miếng SJC cho người dân, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội đã dự báo những nguy cơ về an ninh trật tự, an ninh tiền tệ có thể xảy ra trên địa bàn Thủ đô.

Trong đó, có thể có nhóm đối tượng được hưởng lợi về chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế hoặc các cá nhân, tổ chức có thể sử dụng danh nghĩa cá nhân để mua vàng SJC số lượng lớn.

Các đơn vị chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh vàng bạc phát hiện có sai phạm (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 7/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh việc lan truyền thông tin ngân hàng thiếu vàng để bán; tại nhiều điểm bán vàng có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn cho thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cơ quan công an triển khai các giải pháp phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại Nhà nước, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất an ninh trật tự.

Sau khi tổ chức xác minh, Phòng An ninh kinh tế xác định có khoảng 4,5 nhóm riêng biệt, mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng sau khi số khách (nghi vấn được thuê) hoàn tất giao dịch mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV...

Theo Bộ Công an, các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm, sau khi lấy được số xếp hàng sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.

Vàng miếng SJC (Ảnh minh họa: Bộ Công an).

Theo dõi di biến động của các đối tượng chính, các trinh sát xác định điểm đến là các cơ sở kinh doanh vàng bạc.

Một trong số đó là cửa hàng kinh doanh vàng bạc B.T.T.H. (ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Bà Đ.T.T. (chủ tiệm) đã có 4 người đi xếp hàng mua vàng.

Xác minh ban đầu xác định các cá nhân liên quan đến cửa hàng này đã xếp hàng mua tổng cộng 14 lượng vàng SJC.

Ngày 17/6, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội thành lập 3 tổ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật hoạt động mua, bán vàng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kiểm tra tại cửa hàng B.T.T.H., lực lượng chức năng phát hiện chồng bà T. đang mua 1 lượng vàng SJC từ 1 cá nhân với giá 81 triệu/lượng, thanh toán theo hình thức chuyển khoản, không có hóa đơn chứng từ.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định cửa hàng kinh doanh vàng bạc B.T.T.H. không được cấp phép mua bán vàng miếng SJC, cửa hàng cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đối với một số mặt hàng trang sức mỹ nghệ đang được bày bán.

Tổ kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với 1 lượng vàng SJC, 232 chiếc nhẫn trang sức màu vàng và 48 chiếc nhẫn trang sức màu trắng.

Tại phố Hà Trung, tổ công tác số 3 Phòng An ninh kinh tế và Cục Quản lý thị trường tiếp tục tổ chức kiểm tra tại Công ty TNHH MTV kinh doanh vàng bạc T.L.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà chức trách phát hiện công ty đang mua 1 lượng vàng SJC từ một cá nhân với giá 81 triệu/lượng. Tổ kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ tang vật vi phạm hành chính.