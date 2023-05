Bộ Công an chuyển đơn con trai bà Phương Hằng tố cáo ông Dũng "Lò Vôi"

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) đến Công an TPHCM giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn có nội dung tố giác ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò Vôi") có hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng (Ảnh: Chụp màn hình trước khi bà Hằng bị bắt).

Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và quy định liên quan, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn đến Công an TPHCM để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, người có đơn biết.

Trong đơn, ông Tuấn đưa ra nhiều dẫn chứng cho rằng cha dượng là người ủng hộ tinh thần, thúc giục bà Phương Hằng moi móc việc làm từ thiện của người khác ra để livestream.

Tuấn chia sẻ vụ án của mẹ ông đã trải qua hơn một năm với nhiều kết luận điều tra nhưng vẫn bỏ lọt ông Huỳnh Uy Dũng.

Con trai bà Phương Hằng nói hành vi của ông Dũng đã rõ ràng khi lấy tên các cá nhân đặt cho gia súc là chó, ngựa đua. Từ đó, ông Tuấn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ và xử lý hành vi sai phạm của ông Dũng.

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM)…

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do bà đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

Hồ sơ vụ án thể hiện, để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật TPHCM) cùng tham gia vào những buổi livestream. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, ông Quân đã cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan, góp phần cổ vũ tinh thần, góp thêm ý chí cho bà chủ Đại Nam thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ án đang được TAND TPHCM thụ lý.