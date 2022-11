Bộ ba dàn dựng kịch bản cướp tài sản của 2 người nước ngoài

Ngày 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử Nguyễn Thịnh Thi (SN 1995, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Nguyễn Đăng Hào (SN 1991, quê xã Ngọc Sơn) thua cá độ, vay tiền chị họ là Trần Thị Tân (SN 1981, trú xã Võ Liệt, Thanh Chương) nhưng không được. Lúc này, Tân đang trên đường đưa 2 người bạn Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để đi buôn trâu bò.

Bị cáo Nguyễn Thịnh Thi tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Hào lập kế hoạch cướp tiền của 2 người nước ngoài này. Tân biết ý định của em họ nên từ chối nhưng được thuyết phục và cam kết "cứ để em lo" nên cung cấp đặc điểm nhận dạng của 2 người Trung Quốc cũng như lịch trình di chuyển cho Hào.

Có được thông tin, Hào gọi điện cho Nguyễn Thịnh Thi rủ tham gia. Cả 2 bắt xe khách từ Hà Nội về xã Ngọc Sơn, chuẩn bị gậy, bình xịt hơi cay và đón lõng "con mồi".

Khoảng 2h ngày 27/9/2019, khi Tân và 2 người Trung Quốc vừa bước xuống xe khách thì bất ngờ Hào, Thịnh xông tới đánh vào đầu, xịt hơi cay vào mặt, cướp 57.000 nhân dân tệ (tương đương 182 triệu đồng). Gây án xong, cả 2 nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trần Thị Tân đưa 2 người Trung Quốc đến công an trình báo vụ cướp. Tuy nhiên, lời khai bất nhất của Tân đã tố cáo vai trò đồng phạm của thị. Tân bị bắt ngay sau đó. Còn Hào và Thi nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, bị công an phát lệnh truy nã.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tách vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Tân. Năm 2020, Tân bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Còn đối với Nguyễn Thịnh Thi, sau thời gian bỏ trốn sang Lào, tháng 7 vừa qua đã về nước xin đầu thú. Tại phiên tòa, Nguyễn Thịnh Thi thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết vì túng thiếu, lại được Hào rủ rê nên đã tham gia vụ cướp. Trong vụ án này, Thi được chia 50 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Thi khai khi biết mình bị truy nã đã gửi tiền về cho người thân để trả cho các bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án cũng như vai trò, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thịnh Thi 8 năm tù.

Riêng đối với hành vi của Nguyễn Đăng Hào, công an đã tách thành vụ án khác và đang tiếp tục truy nã, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.