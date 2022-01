Bị truy nã, đối tượng người Trung Quốc vào Sài Gòn lẩn trốn

Đối tượng Hoàng Hướng Tân tại cơ quan công an tỉnh Lào Cai (Ảnh công an tỉnh Lào Cai)

Theo Công an tỉnh Lào Cai, ngày 19/1, đối tượng bị công an truy nã truy nã tên là Hoàng Hướng Tân, quốc tịch Trung Quốc, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại thôn Trấn Đông, xã Tham Nội, huyện An Khê, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã đến đầu thú tại Công an tỉnh Lào Cai.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai, đối tượng Hoàng Hướng Tân khai nhận, vào năm 2014 đã cùng một số đối tượng người Trung Quốc đứng ra tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Tháng 8/2019, Công an thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã phát hiện và triệt phá đường dây đánh bạc trên. Công an tỉnh Vân Nam đã ra lệnh tạm giam ngày 15/8/2019 đối với đối tượng Hoàng Hướng Tân.

Lợi dụng sơ hở, Hoàng Hướng Tân đã lẩn trốn tại Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó vượt biên trái phép sang Sài Gòn (Việt Nam) lẩn trốn. Đến ngày 19/1/2022, sau hơn 2 năm lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Hoàng Hướng Tân đã đến cơ quan công an tỉnh Lào Cai của Việt Nam để đầu thú.

Sau khi tiến hành lập hồ sơ đối tượng và trao đổi với Công an tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), ngày 20/1, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành trao trả đối tượng truy nã người Trung Quốc Hoàng Hướng Tân cho Công an châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.