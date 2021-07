Bí mật trong xe hàng của shipper xuyên Việt bằng ô tô

Dân trí Trong vai shipper, Phạm Xuân Tài di chuyển từ Hà Nội vào Nghệ An buôn ma túy. Tuy nhiên, vỏ bọc này không thể qua được đôi mắt tinh tường của các trinh sát ma túy Công an TP Vinh.

Cảnh sát nổ súng bắt trùm ma túy đội lốt shipper

Vải thưa đòi che mắt thánh

Ngày 20/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Xuân Tài (SN 1979, trú xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Vào đầu tháng 7/2021, nguồn tin trinh sát cho thấy, trên địa bàn xuất hiện một người đàn ông có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác triển khai xác minh nhanh nguồn tin. Thông tin ban đầu cho thấy người đàn ông này nhiều lần di chuyển từ Hà Nội vào, thuê khách sạn tại huyện Diễn Châu và TP Vinh để... ship hoa quả.

Chân dung Phạm Xuân Tài được dựng lên "thách thức" các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Công an TP Vinh. Tài có hộ khẩu tại tỉnh Hải Dương, đã có vợ và 2 con. Trong mắt vợ con và hàng xóm, Tài là một người hiền lành, ít nói, thương vợ, thương con hết mực. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc của một trùm ma túy có máu mặt, khét tiếng ăn chơi và có đam mê mãnh liệt với cá độ.

Đối tượng Phạm Xuân Tài (người được đánh dấu X) sau khi bị bắt giữ.

Khác với hình ảnh một người chồng, người cha hoàn hảo ở quê nhà, Tài "nổi danh" trong giới dân chơi ở Hà Nội. Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng Tài không tiếc tiền chi cho "phòng nhì" và cùng nhau tổ chức những "bữa tiệc ma túy" xuyên đêm.

Mặc dù vậy, vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về việc Tài có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy tại TP Vinh. Vụ án tưởng đi vào ngõ cụt thì trinh sát tiếp nhận được thông tin quan trọng liên quan đến Tài. Cụ thể, trong thời gian diễn ra các giải Euro, Tài liên tiếp thua độ một khoản tiền rất lớn mà nguồn thu nhập từ chân shipper chắc chắn không thể bù được.

Thông tin quan trọng này càng củng cố nhận định Tài vào Nghệ An là để buôn ma túy. Mọi di biến động của Tài đều được theo dõi chặt chẽ và chân dung ông trùm ma túy đội lốt shipper dần được hé lộ...

Nước cờ lỗi của ông trùm ma túy đội lốt shipper

Nguồn tin trinh sát cho biết, vào ngày 12/7, Phạm Xuân Tài sẽ vào Nghệ An để "ship hàng". Bí mật theo dõi trinh sát không phát hiện trên xe ô tô của Tài có hàng hóa gì. Công an TP Vinh nhận định có thể Tài vào Nghệ An giao dịch ma túy nhằm gỡ gạc lại số tiền cá độ vừa bị mất trắng.

"Thời điểm này, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ của Đội cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an TP Vinh đang phải tăng cường cho nhiệm vụ truy vết Covid-19 và các chốt phong tỏa trên địa bàn. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh, toàn bộ lực lượng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được rút về để tập trung bóc gỡ đường dây ma túy này", Thượng tá Trần Đình Vinh - Phó trưởng Công an TP Vinh cho hay.

Tang vật vụ án gồm gần 27 kg ma túy các loại, một khẩu súng và 7 viên đạn.

Cuộc họp khẩn trong đêm nhanh chóng được triệu tập. Kế hoạch theo dõi, lập chốt và "đánh bắt" được đưa ra chặt chẽ, cụ thể, quyết tâm "lật mặt nạ" ông trùm ma túy xuyên quốc gia này.

Đúng như kế hoạch, rạng sáng ngày 12/7, Tài lái ô tô của bồ nhí vào Nghệ An, liên hệ để đi nhận hàng. Trưa cùng ngày, Tài thuê ô tô khác, điều khiển lên hướng Cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

"Khi xe vượt qua cầu Rộ khoảng 3-4 km, Tài đột ngột quay trở lại. Nhiều khả năng gã đánh hơi được nguy hiểm hoặc không loại trừ khả năng đang đánh lạc hướng lực lượng công an. Mọi di biến động của Tài không thể qua mặt được các "chốt" bố trí dày đặc trên cung đường Vinh - Cửa khẩu Thanh Thủy", một trinh sát tham gia phá án kể.

Sau nửa ngày di chuyển khắp TP Vinh, tối 12/7, Tài lái xe ngược lên Thanh Chương. Lần này gã phóng xe với tốc độ lớn hòng cắt đuôi sự đeo bám của công an. Khoảng 22h cùng ngày, khi đến khu vực gần Cửa khẩu Thanh Thủy, do địa hình hiểm trở, trời tối, các trinh sát đột ngột mất dấu ông trùm.

"Tiếp tục bám trận địa mai phục, sau khi "ăn hàng" nhất định Phạm Xuân Tài sẽ phải quay lại", Trưởng ban chuyên án hạ lệnh.

Lực lượng công an và Viện kiểm sát kiểm tra, giám định số ma túy thu giữ được của Phạm Xuân Tài.

Sau 3 phút, chiếc ô tô của Tài rẽ màn đêm, trực chỉ phóng về hướng Quốc lộ 46. Các trinh sát nhanh chóng bám theo. Một lần nữa, Tài tìm cách qua mặt trinh sát khi đột ngột thay đổi hướng di chuyển, ngoặt theo hướng đường Hồ Chí Minh chạy thẳng ra Hà Nội mà không ngờ một trận địa đã được bố trí chờ sẵn.

Khi chiếc xe ô tô của Tài xuất hiện tại địa phận xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Ban chuyên án phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An và Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy quyết định "cất vó".

Phát hiện rơi vào "bẫy", Tài liền rồ ga nhằm "thông chốt". Tuy nhiên, vòng vây đã được khép chặt, không còn đường tiến, gã liền cố thủ trong xe, khẩu súng ngắn lăm lăm trong tay sẵn sàng "đổ máu" mở đường thoát.

Các gọng kìm siết chặt. Tổ công tác nổ súng trấn áp, nhanh chóng tiếp cận, đập vỡ kính lái, tước vũ khí, khống chế, bắt giữ Phạm Xuân Tài. Gã vùng vẫy, quyết liệt chống cự hòng thoát thân nhưng đành chịu "thúc thủ" và ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Ban chuyên án thu giữ thu giữ 18 kg ma túy đá, 3 kg ketamine và 50.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng gần 27 kg được ngụy trang trong hai chiếc túi du lịch. Tại hiện trường, trinh sát thu một khẩu súng CZ83 trong hộp tiếp đạn có 7 viên, một viên đạn đã lên nòng.

Phạm Xuân Tài khai nhận số ma túy trên mua nợ của một đối tượng người Lào, đang trên đường vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ nhằm gỡ gạc số tiền thua độ. Chính gã không ngờ "nước cờ lỗi" này khiến mình bước vào một con đường khác, không còn khả năng cứu vãn...

Hoàng Lam