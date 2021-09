Bị mắng nhiếc khi trả nợ thay chị gái, thai phụ đoạt mạng cụ bà U80

Dân trí Trả tiền lãi thay cho chị gái nhưng bị mắng chửi, Huỳnh Thị Điệp dùng gậy đánh chết cụ bà 80 tuổi rồi giấu xác trong nhà mình.

Bị mắng nhiếc liền ra tay sát hại cụ bà

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Huỳnh Thị Điệp (37 tuổi) sinh ra và lớn lên tại tỉnh Long An, học hết 10 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Ngoài 20 tuổi, nữ bị cáo lấy chồng và có 2 người con. Sau hơn 10 năm chung sống thì không may chồng của Điệp qua đời.

Sau khi chồng mất, nữ bị cáo gặp và nảy sinh tình cảm với người đàn ông kém mình 3 tuổi. Sau một lần trắc trở trong hôn nhân cũng như cho các con của mình có được một gia đình đúng nghĩa nên Điệp đồng ý cho bạn trai tới sống chung.

Sống cùng bạn trai kém tuổi được 4 tháng thì bị cáo mang thai. Ngỡ gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc nhưng khi mang thai tháng thứ 7 thì Điệp đã gây ra tội ác kinh hoàng đẩy gia đình vào bi kịch ly tán.

Huỳnh Thị Điệp thời điểm bị khởi tố.

Ngày 21/10/2020, chị gái của Điệp vay bà Nguyễn Thị K (sinh năm 1941, người cùng xóm) số tiền 10 triệu đồng, theo thỏa thuận lãi suất 100.000 đồng/ngày và 3 ngày trả lãi một lần. Khi đến hạn trả lãi, do không có tiền nên chị gái hỏi mượn Điệp 300.000 đồng để trả cho bà K. và được bị cáo đồng ý.

Chiều 28/10/2020, Điệp sai con gái kêu bà K. tới nhà lấy tiền lãi. Gặp nhau ở sân nhà Điệp, bà K. nói không muốn cho chị gái bị cáo vay tiền nữa và yêu cầu trả tiền gốc và lãi. Sau đó, bị cáo và bị hại xảy ra mâu thuẫn, bà K. có những lời lẽ mắng nhiếc xúc phạm Điệp. Tức giận, Điệp dùng gậy bằng kim loại đánh cụ bà U80 gục ngã xuống đất, sau đó kéo nạn nhân xấu số vào trong nhà.

Xác định cụ bà đã tử vong, để che đậy hành vi phạm tội, kẻ thủ ác đẩy thi thể vào gầm giường rồi lấy các vật dụng trong nhà che chắn lại.

Tối cùng ngày, không thấy mẹ về, các con của bị hại tới nhà Điệp tìm nhưng chị ta nói bà K. tới lấy tiền và đã về từ lâu. Sau thời gian tìm kiếm không thấy mẹ nên các con của bà K. trình báo sự việc lên công an xã. Cơ quan chức năng vào cuộc nhưng bà K. vẫn "bịt vô âm tín".

Giấu xác nạn nhân trong nhà hơn một tuần

Hơn một tuần sau khi giấu thể bà K., trong nhà Điệp nồng nặc mùi hôi thối. Biết sự việc không thể che giấu được nữa nên Điệp thú nhận đã ra tay sát hại cụ bà U80 với chồng "hờ".

Sau khi biết sự việc, nhân tình của bị cáo khuyên cô ra đầu thú nhưng nữ hung thủ nhất quyết không chịu và đòi tự sát. Trước thái độ quả quyết của Điệp nên người đàn ông này không dám làm căng.

Sáng 6/11/2020, Điệp tiếp tục năn nỉ chồng "hờ" phụ mình đưa thi thể bà K. ra nhà tắm. Giúp Điệp xong, nhân tình của bị cáo kể lại sự việc cho người thân của hung thủ để cùng khuyên cô ra đầu thú.

Khoảng 10h cùng ngày, chồng "hờ" của bị cáo đã đến công an xã An Ninh Tây trình báo sự việc. Công an nhanh chóng vào cuộc và tạm giữ Điệp nhưng do hung thủ đang mang thai sắp sinh nên cô ta được tại ngoại trong suốt quá trình điều tra, xét xử.

Với cáo buộc giết người, Điệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết mình phạm tội khi tinh thần bị kích động, đang nuôi 3 con nhỏ, nhận thức pháp luật hạn chế nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Long An nhận định hành vi của bị cáo Điệp gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, bị cáo cũng được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đang nuôi 3 con nhỏ, ăn năn hối cải…

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Điệp mức án 13 năm tù về tội giết người.

Hồng Lĩnh