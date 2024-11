Bị lừa đảo khi mua vé "Anh Trai Say Hi" trên mạng

Ngày 28/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi mua vé xem chương trình "Anh Trai Say Hi".

Theo cơ quan chức năng, ngày 14/11, nhóm của chị N. (ở quận Hai Bà Trưng) đã chuyển hơn 50 triệu đồng cho một đối tượng tự giới thiệu là thành viên Ban tổ chức chương trình, để mua vé xem chương trình "Anh Trai Say Hi".

Sau khi chuyển tiền, chị N. không nhận được vé như cam kết, đồng thời, bài đăng rao bán vé trên Facebook cũng bị gỡ bỏ. Nghi ngờ bị lừa đảo, nhóm chị N. đến Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, để trình báo.

Một bài viết tố cáo việc bị lừa khi mua vé trên Facebook (Ảnh: Công an Hà Nội).

Công an Hà Nội cho biết trước sức hút của 2 chương trình âm nhạc lớn là "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và "Anh Trai Say Hi", nhiều người hâm mộ không thể đăng ký mua được vé từ phương thức chính thống, đã phải tìm mua lại vé trên mạng. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lừa đảo.

Hàng loạt các hội nhóm "Trao đổi, mua bán vé Anh trai", cùng những bài đăng rao bán xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng, theo nhà chức trách, nhiều bài trong số đó là bẫy. Các đối tượng xấu lợi dụng tình trạng "sốt vé", để giả mạo code vé để lừa đảo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần tỉnh táo khi mua lại vé xem chương trình ca nhạc, sự kiện.

Trước khi giao dịch mua lại vé, người dân cần kiểm tra độ uy tín của người bán, không vội vàng chuyển tiền nếu chưa chắc chắn về tính xác thực của giao dịch.

Người dân cũng được khuyến cáo ưu tiên các hình thức thanh toán, giao dịch trực tiếp để có thể xác định được sự uy tín của vé. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.