Bi kịch của người chồng bị vợ cùng nhân tình sát hại

Sáng 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phàn Sần Tông (33 tuổi, trú tại bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ) để điều tra về hành vi giết người, sau 83 giờ hung thủ gây án.

Nạn nhân là anh Phàn Vần K. (41 tuổi, trú tại bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ).

Theo cơ quan công an, nguyên nhân anh K. tử vong là do tác động của ngoại lực, phần đầu và mặt bị biến dạng, nghi bị giết hại.

Khu vực phát hiện thi thể anh Phàn Vần K. (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp xác lập Chuyên án truy xét mang bí số 0122G, tập trung tối đa lực lượng điều tra. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Phàn Sần Tông và Tẩn Ú Mẩy, 33 tuổi (vợ anh K.) là hai nghi phạm chính liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, lúc này Mẩy đã bỏ trốn.

Vợ cùng nhân tình giết chồng khi bị đe dọa?

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu cho biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu Tông khai nhận, hơn một năm trước, khi Mẩy bị chồng đánh đã thường xuyên gọi điện tâm sự với Tông. Hai người sau đó rủ nhau xuống Hà Nội làm thuê và chung sống như vợ chồng.

Quá trình chung sống, Mẩy nghe tin chồng hay đánh đập con cái, dọa "giết cả nhà Mẩy" nên Mẩy đã nhiều lần rủ Tông đi giết K., nhưng Tông không đồng ý.

Đầu tháng 1/2022, khi nghe tin chồng lấy vợ mới, Mẩy dọa nhân tình nếu không cùng mình đi giết K., thì sẽ bỏ đi Trung Quốc và bảo con mình nói với anh K., việc hai người chung sống ở Hà Nội. Vì vậy, Tông đã đồng ý cùng Mẩy về Lai Châu lên kế hoạch giết anh K.

Đối tượng Tẩn Ú Mẩy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi về Lai Châu, Tông gọi điện lừa anh K. mình có ma túy và rủ tìm người mua, nếu bán được sẽ chia nhau tiền. Lúc này, K. đồng ý và hẹn gặp Tông để xem "hàng".

Khoảng 22h ngày 19/1, trong lúc Tông lừa K. xem gói ma túy giả, trên đoạn đường vắng thuộc khu vực nương ruộng bản Lùng Than, Mẩy lao từ bụi cây phía sau dùng thanh sắt phi 25, dài 70 cm đập liên tiếp vào đầu khiến K. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, Mẩy tiếp tục đưa thanh sắt cho Tông đập thêm một nhát vào cổ anh K., rồi lấy lại đoạn sắt đập liên tiếp khiến đầu và mặt nạn nhân biến dạng. Sau đó, Tông chở Mẩy đi vứt công cụ gây án và về nhà Tông ngủ. Sáng hôm sau, Tông dậy vứt bỏ giày và quần áo mặc khi gây án, còn Mẩy bỏ trốn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra và huy động lực lượng truy bắt Tẩn Ú Mẩy.

Hai kẻ sát nhân có quan hệ ngoài luồng

Liên quan đến vụ án, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu cho biết, tại địa phương Mẩy và anh K. đã có với nhau 3 người con, trong cuộc sống hàng ngày cả 2 cũng thường xuyên xảy ra cãi vã, nhưng chưa được chính quyền can thiệp, hòa giải.

Về phía đối tượng Phàn Sần Tông, tại địa phương cũng đã lập gia đình và có 3 người con, nhưng hiện Tông đã bỏ vợ.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu cho biết, giữa Mẩy và Tông đã nảy sinh tình cảm ngoài luồng trước khi gây án sát hại anh K.

"Địa điểm phát hiện thi thể anh Phàn Vần K. chỉ cách biên giới với Trung Quốc khoảng vài trăm mét. Hiện các lực lượng chức năng đang huy động nhân lực để truy bắt đối tượng Mẩy", đại diện Phòng Cảnh sát hình sự thông tin.

Đối tượng Phàn Sần Tông (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Quá trình điều tra xác định đối tượng Tẩn Ú Mẩy (SN 1989) trú tại: xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là đối tượng liên quan đến vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu thông báo đến toàn thể nhân dân, nếu ai phát hiện đối tượng thì thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lai Châu hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết. Số điện thoại liên hệ: Phòng CSHS: 02133.876.490; hoặc Công an huyện Phong Thổ: 02133.896.378