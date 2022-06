Bị khởi tố vì mua chứng chỉ tiếng Anh TOEIC giả trên mạng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Duy Phương (SN 1987, trú ở xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên) để điều tra về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Phương muốn xin vào làm việc ở các vị trí trợ lý, kỹ sư trong các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Hồ sơ xin việc yêu cầu một số bằng cấp, trong đó phải có chứng chỉ tiếng Anh.

Do bản thân trình độ ngoại ngữ kém nên Phương không dám thi mà đã nảy sinh ý định làm chứng chỉ tiếng Anh giả để nộp hồ sơ xin việc.

Chứng chỉ TOEIC (Ảnh minh họa).

Cuối tháng 4/2022, Phương lên mạng xã hội truy cập vào một trang nhận làm giả giấy tờ và kết bạn với một tài khoản Zalo, rồi nhắn tin cung cấp thông tin, hình ảnh của mình đặt làm chứng chỉ tiếng Anh TOEIC giả với giá 2,5 triệu đồng.

Đến giữa tháng 5/2022, khi Phương nhận đơn hàng là chứng chỉ tiếng Anh TOEIC thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, thu giữ.

Cơ quan công an cho biết, kết quả trưng cầu giám định các giấy tờ tài liệu mang tên Bùi Duy Phương đều là giả.

Hiện nay Công an huyện Bình Xuyên đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.