Bi hài chuyện hai anh em đột nhập kho gia đình trộm xe bị công an bắt giam

Dân trí Hai anh em cần tiền chơi ma túy nên Nhân bàn tính em trai đột nhập vào nhà kho của gia đình, trộm xe máy. Nhưng chưa kịp bán thì hai anh em Nhân bị công an bắt giữ.

Chiều 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thiện Nhân (sinh năm 2000) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thiện Khoa (sinh năm 2004), cùng trú tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, để tiếp tục điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, khoảng 18h, ngày 10/3, anh Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1979, trú tại xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) gửi chiếc xe mô tô 67K1-658.11 (trị giá khoảng 40 triệu đồng) tại nhà kho của anh Nguyễn Thiện Hiếu (sinh năm 1978) cùng trú tại địa phương.

Nguyễn Thiện Nhân cùng tang vật bị bắt.

Đến khoảng 5h sáng hôm sau, anh Hiếu đến kho phát hiện cửa kho bị kẻ gian cạy lấy đi chiếc xe mô tô của anh Tuấn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng hình sự Công an huyện Châu Phú, xác định đối tượng lấy chiếc xe mô tô trong kho là Nguyễn Thiện Nhân (con ruột của anh Hiếu).

Nguyễn Thiện Khoa.

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng hình sự Công an huyện Châu Phú đã bắt giữ Nhân tại khu vực phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc cùng chiếc xe tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, đêm ngày 10/3, Nhân cùng em ruột là Nguyễn Thiện Khoa, đột nhập vào nhà kho của gia đình lấy trộm chiếc xe của anh Tuấn.

Đang trên đường tìm nơi cầm xe thì Nhân bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật. Sau đó, lực lượng công an tiến hành mời Khoa lên làm việc thì Khoa đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nguyễn Hành