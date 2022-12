Bị cáo xin nhận án tử hình vì tội... bất hiếu với cha mẹ già

Ngày 13/12, sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An quyết định quay lại phần xét hỏi, tranh tụng để làm rõ hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy" đối với Nguyễn Văn Hồng (37 tuổi, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Bị cáo Hồng không thừa nhận gần 1kg ma túy thu giữ trên xe khách là của mình (Ảnh: H.L).

Theo truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 10h25 ngày 19/12/2021, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Hồng, thu giữ một gói ma túy trọng lượng gần 960g trên giá đựng hành lý xe khách khi Hồng đang di chuyển từ huyện Quế Phong đến huyện Yên Thành (Nghệ An). Số ma túy này do một người tên Nguyễn Thế Anh thuê Hồng vận chuyển để giao cho khách. Khi Hồng bị bắt, Thế Anh cũng "biến mất" khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Hồng không thừa nhận số ma túy nói trên là của mình. Bị cáo này khẳng định lúc lên xe khách không mang theo hành lý. Trong quá trình điều tra, có thời điểm Hồng lại khai có cầm một túi đồ có chứa ma túy của Anh, lúc lại khai có mang túi đồ lên xe nhưng để đi thăm người bà con bị bệnh. Bị cáo này không thừa nhận nội dung các bản khai trong quá trình điều tra và cho rằng bản thân chỉ ký "khống" vào tờ giấy trắng.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 7/11, Hội đồng xét xử đã triệu tập người làm chứng. Theo lời khai của tài xế xe khách thì Hồng là người đầu tiên lên xe, có mang theo hành lý, để ở hàng ghế thứ 3.

Hội đồng xét xử cũng công bố các bản khai, tự khai của Hồng trong quá trình điều tra, file ghi hình có âm thanh quá trình lấy lời khai đối với Hồng thể hiện không có bức cung, mớm cung, nhục hình, các bản khai do Hồng ký khi kết thúc buổi lấy lời khai cùng lời khai của các nhân chứng cũng như các tài liệu khác... Các chứng cứ đó chứng minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Văn Hồng tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Người đàn ông 2 lần bị bắt vì ma túy nhận mình bất hiếu với cha mẹ (Ảnh: H.L).

Mặc dù vậy, Nguyễn Văn Hồng vẫn tiếp tục khẳng định số ma túy kể trên không liên quan đến bị cáo. Hồng không nhận tội nhưng xin Hội đồng xét xử tuyên mình tử hình vì tội... bất hiếu với bố mẹ.

Năm 2006, học xong một trường chuyên về điện, Nguyễn Văn Hồng về công tác tại một công trường thủy điện đóng trên địa bàn nhưng chỉ được 6 tháng sau thì bị bắt giữ do dính líu một vụ ma túy. Hồng bị tuyên phạt 20 năm tù nhưng nhờ cải tạo tốt, được giảm án, ra tù trước thời hạn vào năm 2018. Tuy nhiên, sau khi ra tù, người đàn ông này tiếp tục tái nghiện và bị bắt giữ cùng gần 1kg ma túy kể trên.

Hồng bị bắt trong khi người cha già bị u não, đang phải điều trị tại bệnh viện. Một thời gian ngắn sau thì mẹ Hồng cũng phải phẫu thuật ung thư tuyến giáp. Thời điểm phiên tòa được mở, cha của Hồng vừa trải qua ca phẫu thuật não, đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện nhưng ông và vợ vẫn bắt xe ôm đến tòa để mong được gặp con.

Người cha do còn yếu sau cuộc phẫu thuật, run lẩy bẩy trong tiết trời giá lạnh. Mẹ Hồng nước mắt ngắn dài, cố dặn với con cố gắng cải tạo để còn cơ hội trở về. Bà thông báo với con, sắp tới cha già phải tiếp tục trải qua một cuộc phẫu thuật về thận... Nghe mẹ nói, Hồng chỉ biết cúi đầu im lặng.

Xem xét toàn diện vụ án, các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, Hội đồng xét xử nhận định Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Văn Hồng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bị cáo đã từng bị tuyên phạt tù về ma túy nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục tái phạm, số lượng ma túy vận chuyển lớn, cần phải đưa ra hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hồng mức án tù chung thân.