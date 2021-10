Bị cáo Trương Châu Hữu Danh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù

Dân trí Sau 2 ngày xét xử, chiều 28/10, Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đã tuyên án Trương Châu Hữu Danh và các thành viên khác trong nhóm "báo sạch".

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên bị cáo Trương Châu Hữu Danh 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Phước Trung Bảo 2 năm tù, Nguyễn Thanh Nhã 2 năm tù, Lê Thế Thắng 3 năm tù, Đoàn Kiên Giang 3 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hình phạt bổ sung là các bị cáo bị cấm làm báo 3 năm kể từ ngày mãn hạn.

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trước đó, phát biểu quan điểm luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Thới Lai cho rằng các bị cáo đã lợi dụng các trang mạng xã hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận để viết nhiều bài viết xúc phạm, xâm phạm đến nhiều cá nhân là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xâm phạm các quyền tự do dân chủ và nhiều cá nhân, cơ quan tổ chức...

Như Dân trí đã thông tin, Trương Châu Hữu Danh cùng các thành viên nhóm "báo sạch" bị Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt, tạm giam lần lượt từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Thới Lai cáo buộc, năm 2019, Danh cùng với các bị cáo nêu trên tạo fanpage "Báo Sạch", group "Làm Báo Sạch" và kênh Youtube "BS Channel" để viết, đăng nhiều bài, video về các chủ đề được dư luận quan tâm trên facebook.

Quá trình cùng nhau thành lập các tài khoản nói trên để đăng bài viết, các bị cáo nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp thu hơn 2,8 tỷ đồng và chia nhau hưởng lợi.

"Hành vi mà các bị can thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý nhà nước, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân, tạo ra sự bất ổn trong xã hội…", cáo trạng nêu

Nguyễn Cường