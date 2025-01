Bí ẩn trong các thùng hàng "thuốc kích thích cây trồng ra hoa"

Ngày 1/1, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Phi (SN 2004, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi sản xuất, tàng trữ các loại hóa chất để sản xuất thuốc pháo.

Trước đó, vào ngày 30/12/2024, Công an thành phố Vinh bắt giữ Phi tại nơi ở của anh ta ở phường Trung Đô (thành phố Vinh), thu 890kg hóa chất các loại, 1.000m dây cháy chậm và nhiều tang vật khác.

Nguyễn Tiến Phi tại cơ quan công an TP Vinh (Ảnh: Hưng Thủy).

Bước đầu, Nguyễn Tiến Phi khai nhận đây là các loại hóa chất để pha trộn thuốc pháo phục vụ cho việc chế tạo pháo nổ.

Số nguyên liệu này được Phi đặt mua trên mạng, vận chuyển về thành phố Vinh để chia nhỏ bán cho khách chế tạo pháo sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Công an kiểm tra các thùng hàng Phi dùng để ngụy trang hóa chất chế tạo thuốc pháo (Ảnh: Thủy Hưng).

Nhằm qua mặt công an và tránh sự kiểm duyệt của các sàn thương mại điện tử cũng như đơn vị vận chuyển, Phi ngụy trang số hóa chất chế tạo pháo này trong các thùng hàng dán nhãn "phân bón cho hoa", "thuốc kích thích cây trồng ra hoa"…