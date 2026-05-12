Bị án “mất năng lực hành vi” nhưng vẫn ra ngoài đánh bạc

Theo hồ sơ vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, ngày 22/10/2020, Lê Vũ Hồng Sơn (44 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bị TAND tỉnh Bình Dương (cũ) tuyên phạt 3 năm tù về tội Đánh bạc và ủy thác thi hành án cho TAND TP Biên Hòa (cũ).

Ngày 26/11/2020, TAND TP Biên Hòa ban hành quyết định thi hành án phạt tù đối với Sơn. Để trốn tránh việc chấp hành án, Sơn bàn bạc với vợ nhờ người quen đang công tác tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa can thiệp, giúp làm hồ sơ kết luận giám định tâm thần nhằm được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và được trừ thời gian chữa bệnh vào thời gian chấp hành án phạt tù.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, vợ Sơn đã chi 190 triệu đồng để chồng mình được kết luận mắc bệnh tâm thần.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngày 14/12/2020, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ban hành Công văn số 246/BVTW2 xác nhận Sơn đang điều trị tâm thần nội trú. Tiếp đó, ngày 28/12/2020, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa quyết định thành lập Hội đồng giám định pháp y tâm thần đối với Sơn.

Mặc dù biết rõ Sơn không bị bệnh tâm thần, nhưng nhằm giúp người này đủ điều kiện được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, ngày 27/1/2021, Hội đồng giám định đã ban hành Kết luận giám định pháp y tâm thần số 84/KL-VPYTW, kết luận: “Lê Vũ Hồng Sơn hiện nay mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Căn cứ kết luận giám định trên, ngày 17/2/2021, TAND TP Biên Hòa (cũ) quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Lê Vũ Hồng Sơn.

Đến ngày 8/9/2023, cơ quan chức năng đình chỉ việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Sơn với lý do đã khỏi bệnh.

Ngày 12/9/2023, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) xác nhận Sơn đã chấp hành xong án phạt tù do được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam và thời gian bắt buộc chữa bệnh vào thời hạn chấp hành án.

Tuy nhiên, đến ngày 1/11/2023, TAND TP Biên Hòa ban hành thông báo đính chính, xác định thời gian bắt buộc chữa bệnh của Sơn không được tính trừ vào thời gian chấp hành án phạt tù.

Sau đó, ngày 16/11/2023, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ban hành công văn thu hồi giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù đã cấp cho Lê Vũ Hồng Sơn.

Trong thời gian bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Sơn được cho ra ngoài trái phép. Ngày 27/3/2021, Sơn tham gia đánh bạc và bị Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (cũ) bắt quả tang.

Ngày 2/4/2021, Cơ quan điều tra trưng cầu giám định tâm thần đối với Sơn tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Đến ngày 27/4/2021, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa tiếp tục quyết định thành lập Hội đồng giám định pháp y tâm thần.

Dù biết rõ Sơn không mắc bệnh tâm thần, nhưng do trong thời gian điều trị bắt buộc chữa bệnh, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã để Sơn ra ngoài xã hội trái quy định pháp luật, nên ngày 31/5/2021, Hội đồng giám định ban hành Kết luận giám định pháp y tâm thần số 389/KL-VPYTW với nội dung: “Lê Vũ Hồng Sơn hạn chế khả năng nhận thức, mất khả năng điều khiển hành vi tại thời điểm gây án; mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định”.

Căn cứ kết luận này, Công an huyện Vĩnh Cửu đã tách hành vi đánh bạc của Sơn để thụ lý, giải quyết theo thủ tục tin báo về tội phạm, sau đó ra quyết định tạm đình chỉ.

Đến ngày 17/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hành vi đánh bạc của Lê Vũ Hồng Sơn để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.