Bé trai bị người đàn ông bạo hành gây xôn xao mạng xã hội

Sáng 12/3, mạng xã hội chia sẻ clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một bé trai bị một người đàn ông dùng chân đạp liên tục vào đầu.

Mặc cho bé gào khóc, van xin và chạy vào sát bên tường nhà nhưng người này không dừng lại mà tiếp tục lôi chân ra ngoài, dùng tay tát vào mông và mặt.

Camera ghi cảnh người đàn ông bạo hành bé trai (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Họ đều lên án hành vi bạo hành trẻ nhỏ của người đàn ông và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, truy tìm ra kẻ này.

Tài khoản N.O. cho rằng công an sớm vào cuộc để làm rõ vụ việc. "Hành hạ 1 đứa trẻ thật dã man. Coi mà xót", tài khoản N.O. viết.

Còn tài khoản N.N. bình luận: "Có clip như vậy mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm. Thể loại người như vậy nên bị pháp luật trừng trị".

T.B.T. bình luận trên tài khoản của mình: "Luật bảo vệ trẻ em cần mạnh tay hơn, xử phạt thật nặng"...

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra tại một nhà dân tại phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài (Bình Phước).

Bé bị bạo hành tên L.T.A (9 tuổi). Bé nhập viện vào trưa 9/3 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với chẩn đoán đa chấn thương phần mềm. Bé ra viện trưa 11/3.

Công an TP Đồng Xoài xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.