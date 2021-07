Bé gái khai bị xâm hại trong rạp chiếu phim, chưa tìm được "yêu râu xanh"

Dân trí Cháu bé khai mình bị xâm hại trong rạp chiếu phim, tuy nhiên nhà chức trách chưa có căn cứ xác minh và tìm ra "yêu râu xanh" mà nạn nhân quen biết trên mạng xã hội.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Võ Tấn Thành (sinh năm 2000, tại An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết luận điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook Thành quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu L.P.H.M. (sinh năm 2007).

Tháng 3/2020, Thành nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu M. Sự việc bị ông L.X.C. (bố cháu M.) phát hiện và tố cáo. Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Làm việc với công an, cháu M. còn khai thông qua Facebook có quen với thanh niên có nick "An Bình" và có quan hệ tình dục với người này tại một rạp chiếu phim trên địa bàn quận Tân Phú.

Sau đó, cháu M. quen với một người khác có nick là "Quang Dương" và nhiều lần "ăn trái cấm" cùng thanh niên này.

Theo lời khai của bị hại, những lần "vượt rào" cùng "An Bình" và "Quang Dương", cháu M. chưa đủ 13 tuổi.

Để có căn cứ xác minh, làm rõ lời khai trên của cháu M., Công an TPHCM có văn bản gửi đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, đề nghị hỗ trợ xác minh, cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản mạng xã hội trên.

"Mạng xã hội Facebook có trụ sở tại Hoa Kỳ và chưa hiện diện pháp lý tại Việt Nam, chỉ hoạt động theo hình thức cung cấp thông tin công cộng qua biên giới vào nước ta. Theo chính sách của Facebook, các thông tin của người sử dụng được bảo mật.

Do đó, người dùng không cài đặt chế độ công khai hoặc chia sẻ, thừa nhận thì không thể thu thập được. Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử không quản lý dữ liệu của Facebook, không có thẩm quyền điều tra nên không có thông tin để cung cấp", Bộ Thông tin và truyền thông trả lời Công an TPHCM.

Nhà chức trách tiếp tục xác minh lai lịch 2 thanh niên như bị hại khai báo, khi tìm được sẽ xử lý sau.

Trở lại vụ án Lê Tấn Thành, bố của cháu M. không yêu cầu bồi thường, có đơn bãi nại và xin không tham gia phiên tòa.

Xuân Duy