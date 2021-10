Bắt "yêu râu xanh" trói mẹ con chủ nhà hiếp dâm, cướp tài sản

Dân trí Đột nhập vào trong nhà, Hiến khống chế mẹ con chị H., hiếp dâm nữ chủ nhà, cướp nhiều tài sản rồi sau đó bỏ trốn.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Mai Văn Hiến (33 tuổi, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 22/10, Hiến đột nhập vào nhà chị N.Đ.H. (27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), lúc này trong nhà có chị H. và con trai 8 tuổi. Ngay sau đó anh ta trói mẹ con chị H. dọa giết hại nếu lên tiếng cầu cứu.

Mai Văn Hiến bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Nông (Ảnh: CA).

Khống chế được chủ nhà, Hiến thực hiện hành vi hiếp dâm chị H. rồi lấy 2 điện thoại di động, 16 triệu đồng, một số trang sức của chị H. bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi đối tượng rời đi, chị H. cố gắng thoát ra ngoài cầu cứu, trình báo cơ quan công an.

Qua truy xét, ngày 30/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng và Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã bắt giữ đối tượng Mai Văn Hiến khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Tại cơ quan công an, Hiến thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, Mai Văn Hiến cũng đang bị Công an huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) truy tìm vì có liên quan đến vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra ngày 30/6.

Phan Lâm