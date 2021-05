Bắt xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng mác ngoại nghi nhập lậu

Dân trí Công an tỉnh An Giang cùng lực lượng chức năng vừa bắt giữ một xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Sáng 30/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) phát hiện, bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ vừa bị lực lượng chức năng của An Giang phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, khoảng 8h ngày 29/5, trên tuyến Quốc lộ 91 (đoạn thuộc khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải biển số 67H-002.84 do tài xế Nguyễn Thanh Vũ (29 tuổi, ngụ tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 217 thùng carton bên trong chứa hàng hóa (nệm) nhãn mác nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Vũ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Được biết, số hàng trên được vận chuyển từ TPHCM về thành phố Châu Đốc.

Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã lập biên bản tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, giấy phép lái xe và số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

