Bắt "Tí Cô Ba" 6 ngày thực hiện 7 vụ cướp giật ở Bình Dương

Ngày 8/11, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ Trần Quốc An (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương), Đặng Thanh Hậu (SN 2005, ngụ tỉnh Bình Định), Lê Thị Nam (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trần Quốc An tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 4/11, các trinh sát hình sự Công an TP Dĩ An phối hợp cùng CLB Phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang chạy xe trên đường nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Trần Quốc An (tên thường gọi "Tí Cô Ba"), thừa nhận đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trong vòng 6 ngày từ 30/10 đến 4/11 (4 vụ tại TP Thuận An, 3 vụ ở TP Dĩ An).

Chỉ riêng ngày 4/11, "Tí Cô Ba" đã thực hiện trót lọt 2 vụ. Khoảng 11h ngày 4/11, anh ta giật điện thoại iPhone 13 Pro Max của hai thanh niên tại khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An.

Tới 13h cùng ngày, nghi phạm tiếp tục giật một điện thoại hiệu Vivo của hai người phụ nữ đi xe máy gần siêu thị Go Dĩ An, phường Đông Hòa, TP Dĩ An. Khi Trần Quốc An tiếp tục đi "săn mồi" thì bị các trinh sát bắt giữ.

Tất cả tài sản sau khi cướp giật được, An đưa cho Đặng Thanh Hậu đem bán cho Lê Thị Nam lấy tiền tiêu xài.

Theo Công an TP Dĩ An, đa số các bị hại vừa tham gia giao thông vừa sử dụng điện thoại, có người bị An giật ngã nhào xuống đường nhưng rất may chỉ bị trầy xước.

Công an TP Dĩ An kêu gọi ai là bị hại trong các vụ việc trên thì liên hệ Công an TP Dĩ An để trình báo.