Ngày 26/3, thông tin từ Công an Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà đã bắt giữ Võ Thành Bảo Nhân (27 tuổi) là nghi phạm thực hiện vụ trộm tại khu biệt thự E.V ở phường An Hải Tây, lấy đi nhiều tài sản.

Theo Công an Đà Nẵng, ngày 24/3, công an nhận được tin báo nhà dân tại khu biệt thự trên mất tài sản gồm 11 chỉ vàng, 1 dây chuyền vàng và khoảng 30 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản khoảng 145 triệu đồng.

Nghi phạm Võ Thành Bảo Nhân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Người dân trình bày, trước đó một ngày cả nhà đi chơi, khi quay về thì phát hiện mất tài sản nên trình báo công an.

Quá trình trộm, kẻ gian ăn mặc kín, đội mũ, đeo khẩu trang khi gây án. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nhân là nghi phạm gây ra vụ việc.

Tang vật gồm tiền và vàng của vụ trộm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an quận Sơn Trà đã tổ chức bắt giữ nghi phạm khi người này điều khiển ô tô lẩn trốn vào ngày 25/3.

Bước đầu, Nhân khai nhận hành vi phạm tội và công an thu giữ được 69 triệu đồng, 11 chỉ vàng.