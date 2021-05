Bắt "siêu trộm" chuyên đột nhập biệt thự

Dân trí Trong thời gian ngắn, đối tượng đã 8 lần đột nhập trót lọt vào các biệt thự trên địa bàn TP Vũng Tàu để trộm cắp tiền và các tài sản có giá trị.

Ngày 12/5, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Hoàng Danh Vũ (sinh năm 1987, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào khoảng 2h30 rạng sáng 10/5, tổ tuần tra Công an phường Nguyễn An Ninh (TP Vũng Tàu) trong lúc đang tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự địa bàn thì nhận được tin báo về một đối tượng đang trèo tường đột nhập vào một biệt thự.

Đối tượng Phan Hoàng Danh Vũ bị công an bắt giữ tại hiện trường.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường khu vực hẻm 563, đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, để vây bắt, đúng vào thời điểm đối tượng đang cố đột nhập vào bên trong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tóm gọn được đối tượng và đưa về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Phan Hoàng Danh Vũ. Trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, Vũ đã thực hiện trót lọt 8 lần "nhập nha", chủ yếu là các biệt thự trên địa bàn TP Vũng Tàu để trộm cắp tài sản.

Gần đây nhất, Vũ đã đột nhập vào căn biệt thự trên đường Lê Ngọc Hân, phường 1, TP Vũng Tàu do ông T.K.T. làm chủ, để lấy cắp số tiền 70 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiện Công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khoa Nam