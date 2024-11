Bắt tạm giam nhóm giang hồ ăn quỵt, quậy phá quán nhậu, nhục mạ nhân viên

Ngày 30/11, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Duy Khang (20 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) và Nguyễn Quốc Huy (20 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) để điều tra cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Phát (22 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) và Nguyễn Thành Khiết (33 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng gây rối, cưỡng đoạt tài sản ở quán nhậu Tiên Cua (Ảnh: CTV).

Đây là nhóm đối tượng có hành vi gây rối và cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại quán hải sản Tiên Cua trên địa bàn phường 3 (TP Vĩnh Long). Công an TP Vĩnh Long đã làm rõ hành vi của từng đối tượng.

Trong quá trình điều tra, Khiết bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Ngày 21/11, Khiết đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nội dung "Giang hồ Vĩnh Long vào quán ăn quỵt, quậy phá, nhục mạ nhân viên".

Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP Vĩnh Long xác định có 15 đối tượng liên quan vụ việc, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại.