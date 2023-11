Bắt tạm giam người phụ nữ xé biên bản, tấn công cảnh sát giao thông

Ngày 9/11, Công an huyện Đăk Hà, Kon Tum vừa bắt tạm giam bà Đồng Thị Hồng (SN 1985, trú thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) về tội Chống người thi hành công vụ.

Công an huyện Đăk Hà đọc lệnh bắt Đồng Thị Hồng (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum).

Trước đó, ngày 18/9, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Đăk Hà đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lê Trần Anh T. (SN 1986, trú TP Kon Tum). Lúc này, bà Hồng, bạn của ông T., đã xé biên bản. Bà này còn có những lời nói xúc phạm và dùng chân đạp vào người cán bộ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đăk Hà đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Đồng Thị Hồng.