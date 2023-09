Bắt tạm giam kẻ ném con trai 4 tuổi của người yêu cũ xuống sông

Ngày 18/9, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ tại TP Long Xuyên) về hành vi Giết người.

Hải là kẻ đã ném cháu K. (4 tuổi) từ cầu Tôn Đức Thắng xuống kênh Rạch Giá Long Xuyên. Sự việc xảy ra trưa 11/9 gây phẫn nộ dư luận, cháu bé may mắn được người dân cứu sống.

Đối tượng Hải (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo thông tin từ công an, Hải và chị T.T.V. (32 tuổi, ngụ tại TPHCM) từng có quan hệ yêu đương trước năm 2018. Sau khi 2 người chia tay, chị V. đi lấy chồng và sinh cháu K. năm 2019.

Ngày 10/9, Hải mời chị V. đến nhà chơi, chị V. dẫn cháu K. đi cùng.

Trưa 11/9, Hải dẫn cháu K. đi chơi. Khi chở cháu bé ra cầu Tôn Đức Thắng ở TP Long Xuyên, Hải nhẫn tâm ném nạn nhân xuống dòng nước chảy xiết.

Sau khi gây ra sự việc, Hải lẩn trốn nhưng bị công an tìm được và tạm giữ chiều cùng ngày.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận do ghen tức việc chị V. đi lấy chồng nên trút giận lên cháu K..