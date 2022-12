Bắt giam Chủ tịch xã và một kiểm lâm tiếp tay cho doanh nghiệp phá rừng

Ngày 21/12, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý rừng" đối với Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo và Phạm Duy Nguyện - Công chức Hạt kiểm lâm huyện Tuần Giáo.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lầu A Dùa (Ảnh: Nguyễn Giang).

Theo cơ quan điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, liên quan đến khai thác trái phép rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 3 Điều 233 Bộ luật Hình sự.

Phạm Duy Nguyện thời điểm bị bắt (Ảnh: Nguyễn Giang).

Quá trình điều tra xác định, năm 2021, Lầu A Dùa - Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình và Phạm Duy Nguyện - Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Tuần Giáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, cho phép Trần Duy Tuấn (40 tuổi, quê ở tỉnh Sơn La), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Trần Mạnh Tuấn, khai thác trái phép 1.278 cây gỗ Thông ba lá có trữ lượng là 794,244 m3 trên diện tích 8,04 ha rừng phòng hộ là rừng trồng tại khoảnh 16, tiểu khu 618, bản Hua Sa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Trần Duy Tuấn (40 tuổi, quê ở tỉnh Sơn La), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Trần Mạnh Tuấn, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.