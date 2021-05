Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho 4 người Trung Quốc vượt biên

Dân trí Tý được một đối tượng thuê đưa 4 người Trung Quốc qua biên giới Campuchia với giá 4 triệu đồng.

Ngày 23/5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Minh Tý (SN 1984), ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" theo Điều 348 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 15/4, Tý được một đối tượng thuê đưa nhóm người ngoại quốc qua biên giới Campuchia thông qua tuyến biên giới thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với giá 4 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Minh Tý nghe lệnh bắt tạm giam sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

Sáng 16/4, Tý lái xe ô tô đến TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đón 4 người Trung Quốc đến nghỉ tại một khách sạn thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

21h cùng ngày, Tý chở 4 người này đến khu phố 2, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên rồi giao lại cho một người đàn ông đang chờ sẵn dưới ghe máy.

Khi 4 người Trung Quốc vừa xuống ghe thì lực lượng Biên phòng phát hiện, kịp thời bắt giữ Tý cùng phương tiện là chiếc xe ô tô. Còn 4 người Trung Quốc được chiếc ghe máy chở ra biển hướng sang Campuchia tẩu thoát.

Sau đó, Tý được đưa vào khu cách ly tập trung cho đến ngày bị bắt.

Nguyễn Hành