Bắt tạm giam cán bộ CSGT lái ô tô gây tai nạn chết người ở Gia Lai

Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Phong (41 tuổi, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Chí Anh).

Trước đó, khoảng 19h ngày 2/5, tại tỉnh lộ 663, thuộc địa phận xã Ia Drăng, ô tô mang biển kiểm soát 81A-323.xx do Nguyễn Hồng Phong điều khiển đã tông vào bà V.T.H. (SN 1974) đang đi bộ cùng chiều.

Sau cú tông mạnh, bà H. bị chấn thương ở vùng đầu và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.