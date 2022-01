Bắt tạm giam bạn gái nghi phạm cướp ngân hàng mua xe phân khối lớn

Nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng ngày 25/1 xác nhận, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam (24 tuổi) ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng để điều tra về tội cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam bạn gái của Nam là Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi) ở thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng để điều tra về hành vi tiêu thụ, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Thủy bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thủy đã có hành vi sử dụng tiền Nam đưa do cướp từ ngân hàng để mua đồ, gửi vào tài khoản của bản thân và của bạn nên đã khởi tố, bắt giam về hành vi trên.

Nghi phạm Nguyễn Văn Nam.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng hơn 15h chiều ngày 7/1, một đối tượng nam giới bất ngờ ập vào Phòng giao dịch thuộc ngân hàng Vietcombank tại đường Đình Vũ (quận Hải An, TP Hải Phòng), dùng súng uy hiếp nhân viên và lấy đi hơn 3 tỷ đồng (cơ quan chức năng xác định khoảng 3,5 tỷ đồng).

Sau đó, đối tượng cướp xe máy của một nhân viên bảo vệ ngân hàng tẩu thoát và để lại chiếc xe tại khu vực đê biển trên tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện thuộc địa phận phường Tràng Cát (quận Hải An).

Một số nhân chứng cho biết, đối tượng rất manh động, thậm chí còn nổ súng uy hiếp nhân viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm gây ra vụ cướp chính là Nguyễn Văn Nam.

Ngày 9/1, Nam bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Lực lượng Công an thu giữ được súng, đạn, tiền mặt, điện thoại và một xe phân khối lớn. Tại cơ quan Công an bước đầu Nam khai nhận đã tìm mua súng để sử dụng vào mục đích cướp ngân hàng và thực hiện một mình.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, sau khi cướp ngân hàng Nguyễn Văn Nam đã đưa cho Trần Thị Thu Thủy khoảng gần 1,4 tỷ đồng. Cụ thể, Nam đưa cho bạn gái 3 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 2 cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng, 10 cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng, 2 cọc tiền 50.000 đồng...

Sau khi nhận số tiền người yêu đưa, Thủy mạnh tay chi tiền mua điện thoại iPhone 13 Pro max với giá 30,9 triệu đồng; máy tính Macbook Air với giá 20,5 triệu đồng; cùng nhiều trang sức, mỹ phẩm khác hết tổng cộng 100 triệu đồng. Số còn lại Thủy gửi vào tài khoản cá nhân và gửi bạn.

Đặc biệt, đến tối 7/1, mặc dù Thủy vào mạng xã hội thấy lan truyền thông tin vụ cướp ngân hàng Vietcombank và nhận ra nghi phạm chính là Nam nhưng Thủy vẫn không trình báo cơ quan công an về số tiền nói trên.