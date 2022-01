"Giấu nhẹm" gần 1,4 tỷ đồng, bạn gái kẻ cướp ngân hàng có phải ngồi tù?

Như Dân trí đã đưa tin, Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thu Thủy (SN 2000) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Thủy (ở thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) chính là bạn gái của Nguyễn Văn Nam (SN 1998, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ngày 7/1 xôn xao dư luận và đã bị bắt tạm giam.

Sau khi cướp tiền từ ngân hàng, Nam (trái) đã cho bạn gái gần 1,4 tỷ đồng; ngoài ra Nam bỏ ra hơn 700 triệu đồng mua xe.

Qua điều tra, lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng làm rõ, sau khi cướp được số tiền hơn 3 tỷ đồng, chiều 7/1, Nam đã cho Trần Thị Thu Thủy gần 1,4 tỷ đồng. Tại thời điểm đó Nam đưa tiền cho Thủy nhưng không nói rõ vì sao có số tiền này.

Thủy cũng không biết đây là số tiền do Nam thực hiện cướp ngân hàng mà có. Do vậy có thể xác định lúc này Thủy không có lỗi, không thực hiện hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tuy nhiên theo thông tin từ cơ quan điều tra khẳng định tối 7/1, Thủy sử dụng mạng xã hội thấy lan truyền thông tin vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng cùng hình ảnh đối tượng Nam. Nhận ra nghi phạm chính là Nguyễn Văn Nam (bạn trai) nhưng Thủy không đến Cơ quan Công an trình báo. Với những thông tin trên có thể xác định Thủy đã thực hiện hành vi che giấu tội phạm.

Bộ luật hình sự tại điều 18 xác định về hành vi che giấu tội phạm như sau: "1. Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật này quy định."

Hành vi vi phạm pháp luật hình sự cụ thể của Thủy là có đủ căn cứ, thông tin xác định được Nguyễn Văn Nam đã thực hiện hành vi cướp ngân hàng, nhận thức được số tiền Nam đưa cho mình là tang vật của hành vi phạm tội nhưng không chủ động cung cấp thông tin về người phạm tội, tang vật phạm tội cho cơ quan chức năng.

Hoặc khi có thông tin báo chí đưa tin Nam chuyển cho Thủy 50 triệu đồng, Thủy được cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập làm việc đã không khai báo trung thực về số tiền gần 1,4 tỷ đồng đã nhận từ Nam. Đây là hành vi cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội.

Trong khi thực hiện hành vi này Thủy đã đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có đủ nhận thức biết hành vi của mình là sai trái nhưng vì mục đích vụ lợi, vì lý do tình cảm nhưng vẫn có ý thức phạm tội, biết rõ hậu quả và mong muốn hậu quả đó xảy ra.

Trường hợp của Thủy có đủ cơ sở xác định việc cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội che giấu tội phạm theo điều 389 Bộ luật hình sự là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Theo Điều 389. Tội che giấu tội phạm: 1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây của Bộ luật này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm: c) Điều 168 (tội cướp tài sản).