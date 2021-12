Bắt tạm giam 5 đối tượng vì giả mạo trong công tác

Dân trí Ngày 30/12 Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan tội danh giả mạo trong công tác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan.

Theo thông tin của công an tỉnh Lào Cai, 5 đối tượng trên gồm Nguyễn Thị Mai Linh ( sinh năm 1984), Bùi Văn Tân( sinh năm 1978), Nguyễn Hoàng Đăng ( sinh năm 1979), Phan Mạnh Cường ( sinh năm 1978) và Trần Dương Lâm (sinh năm 1979) với cùng một tội danh giả mạo trong công tác.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đọc lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai).

Trước đó vào ngày 23/9/2021, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai để thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giả mạo trong công tác với 3 đối tượng là công chức thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai gồm: Doãn Thị Hồng Hạnh - chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch, Nguyễn Thị Vân - chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch và Vũ Thị Kim Oanh - chuyên viên Phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhận định đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, hậu quả do hành vi vi phạm của các đối tượng gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, cũng như hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức tại các địa phương.

Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam trong vụ án giả mạo trong công tác (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai).

Sau thời gian mở rộng điều tra vụ án, ngày 30/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 đối tượng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều, tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Phạm Ngọc Triển