Bắt tạm giam 3 cán bộ liên quan đến đất đai ở TPHCM

Ngày 16/3, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị An Nương (46 tuổi), ông Trần Anh Vũ (38 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) và một cán bộ phụ trách địa chính của UBND phường 5, quận Tân Bình.

Bị can Nương là chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường quận Tân Bình, còn ông Vũ là nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình.

Các bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các quyết định và lệnh đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Cả 3 bị can trên bị khởi tố vì liên quan việc xác lập tài sản công cho một người khác sai quy định, gây thiệt hại tiền của Nhà nước.

Thông tin ban đầu, hơn một năm trước, Quận ủy, UBND quận Tân Bình phát hiện các dấu hiệu vi phạm của 3 bị can trong quá trình kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Thanh tra quận Tân Bình sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác minh, xử lý. Những người liên quan cũng đã bị đình chỉ công tác để làm rõ.