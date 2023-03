Bắt chuyên viên phòng quản lý đất đai ở Cao Bằng

Ngày 3/3, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, công an tỉnh này đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Văn Thế (41 tuổi, ở phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) về hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện kiểm tra, thẩm định hồ sơ đất đai gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Theo cảnh sát, Thế là chuyên viên Phòng Quản lý đất đai (thuộc Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng).

Lộc Văn Thế thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an cho hay, việc thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lộc Văn Thế nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai TP Cao Bằng trong thời gian qua.

Ngoài việc thực hiện lệnh bắt bị can, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Lộc Văn Thế và thu giữ một số tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.