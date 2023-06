Bắt quả tang người đàn ông vận chuyển lô ma túy trị giá gần 1,5 tỷ đồng

Ngày 30/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, các đơn vị chức năng vừa phối hợp đấu tranh thành công một chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ Hà Văn Mười (37 tuổi, trú xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An), thu 5kg ma túy đá.

Đối tượng Hà Văn Mười khai vận chuyển ma túy để lấy 25 triệu đồng tiền công (Ảnh: V.H).

Theo tài liệu trinh sát, Hà Văn Mười là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam. Nhiều tháng qua, mọi di biến động của Mười đều nằm dưới sự theo dõi chặt chẽ của lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Anh Sơn.

Nguồn tin trinh sát cho biết, ngày 28/6, Mười sẽ đến khu vực biên giới để nhận hàng. Quyết tâm bắt giữ đối tượng, kế hoạch phá án nhanh chóng được triển khai với sự tham gia của Công an huyện Anh Sơn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Đồn biên phòng Phúc Sơn (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An).

Lô ma túy hiện có giá trên thị trường gần 1,5 tỷ đồng (Ảnh: V.H).

Khoảng 2h ngày 28/6, Mười điều khiển xe máy rời nhà, hướng lên khu vực biên giới. Đối tượng giấu xe, cắt rừng khoảng 16km đến địa điểm nhận hàng.

Khoảng 17h cùng ngày, Mười quay lại khu vực giấu xe để về. Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng công an khiến Mười ngỡ ngàng.

Đối tượng rút con dao nhọn trong người nhằm chống trả nhưng nhanh chóng bị trinh sát lao vào quật ngã, khống chế thành công, thu giữ tang vật là 5kg ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Mười khai nhận số ma túy nói trên được một đối tượng không quen biết thuê vận chuyển với giá 25 triệu đồng. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, số ma túy trên khi đưa ra Hà Nội sẽ có giá gần 1,5 tỷ đồng.