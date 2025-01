Bắt quả tang nam thanh niên cùng bạn gái sử dụng ma túy tại nhà

Ngày 1/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an các quận Ngô Quyền, Hải An ở Hải Phòng vừa triệt phá một ổ nhóm, bắt giữ 8 đối tượng liên quan tội phạm về ma túy.

Cụ thể, ngày 27/12/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 - Công an Hải Phòng) đã bắt quả tang Nguyễn Văn Tú (33 tuổi) và cô gái trẻ tên Huyền (22 tuổi) sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ở của Tú ở xã Tam Hưng (Thủy Nguyên, Hải Phòng), thu giữ 1gam ketamine.

Nguyễn Văn Tú và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tú, cảnh sát thu giữ thêm hơn 21gam ketamine, hơn 8gam MDMA và tang vật liên quan.

Phòng PC04 Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Tú để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tiếp đó, trong 2 ngày 30 và 31/12/2024, Công an quận Ngô Quyền, quận Hải An phá 2 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng.

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Trí Long (22 tuổi, ở Thái Bình) tàng trữ 0,21gam Methamphetamine; Trần Việt Anh (22 tuổi, ở An Dương, Hải Phòng) và Phạm Nguyễn Phương Uyên (20 tuổi, ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) có hành vi mua bán 3 lọ chứa MDMB-4en-PINACA và MDMB-BUTINACA.