Bắt quả tang 6 thanh niên sử dụng ma túy trong khách sạn ở Đồng Tháp

Ngày 7/3, Công an tỉnh Đồng Tháp đang xử lý vụ án Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tập thể bị bắt quả tang (Ảnh: CTV).

Theo thông tin, khuya 6/3, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra một khách sạn tại TP Cao Lãnh, bắt quả tang 6 thanh niên gồm 1 nữ và 5 nam đang tổ chức sử dụng ma túy.

Công an cũng thu giữ 139 viên thuốc lắc, 19 bịch ma túy Ketamine và nhiều tang vật khác tại hiện trường.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định số ma túy nói trên do Lê Phúc An (25 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười) mua. An cũng là đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tập thể.