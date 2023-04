Bắt Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Sáng 13/4, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Cao bằng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn của VKSND tỉnh Cao Bằng và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phùng (SN 1978), Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

Ông Nguyễn Trọng Phùng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Cảnh sát đọc lệnh bắt ông Phùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, đây là diễn biến mới trong việc mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Cao Bằng và các đơn vị liên quan.

Trước đó, một số lãnh đạo, cán bộ khác của Chi cục Thuế thành phố Cao Bằng, Chi cục Thuế huyện Thạch An, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Quản lý đất đai Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh cũng đã bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại lô đất trụ sở Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng vào tháng 9/2017, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 9 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.