Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hà Nam thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tỉnh Hà Nam từ năm 2010 đến năm 2021.

Cơ quan Công an đọc Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thành Nam (dấu X) (Ảnh: Công an Hà Nam).

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 5/4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các quyết định tố tụng và lệnh nêu trên đã được VKSND tỉnh Hà Nam phê chuẩn.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.